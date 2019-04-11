Суд оштрафовал экс-главного пилота «Аэрофлота» за попытку подкупить врача

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего главного пилота «Аэрофлота» Анатолия Якимчука на 250 тыс. руб., сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как установил суд, в апреле прошлого года Якимчук пытался передать 50 тыс. руб. председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии в обмен на решение о годности к летной работе, несмотря на результаты медицинских исследований.

В начале февраля пилота задержали и поместили под подписку о невыезде. Как сообщал источник РБК, при прохождении Якимчуком медкомиссии в одном из исследований был получен плохой результат, из-за чего пилот не мог быть допущен к полетам. Якимчук попытался решить проблему, дав взятку. Об этом в правоохранительные органы сообщил сам председатель экспертной комиссии Борис Потиевский

В марте на заседании суда пилот признал вину и раскаялся. Прокуратура требовала оштрафовать его на 1 млн руб.