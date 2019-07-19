Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp. Об этом сообщается на сайте организации.

Сотрудники Greenpeace опубликовали фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в «недалеком будущем». Проект приурочен к запуску петиции с требованием остановить разработку новых нефтяных месторождений.

На фотографиях, размещенных в том числе в Twitter-аккаунте Greenpeace, видно, что Байкал превратится в мутную лужу, площадь перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге окажется затопленной водой, а Арктика растает.

По словам координатора проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полины Каркиной, нужно донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы. «Человечество сжигает уголь, нефть и газ, что приводит к выбросам парниковых газов. Бесконтрольными выбросами мы превратили нашу атмосферу в свалку», — сказала она.