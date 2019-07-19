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Администрация Зеленского объяснила инцидент с толчком министра обороны

Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал распространенную украинскими СМИ видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Рябошапка заявил, что «не было никакого толчка», и назвал сообщения о конфликте «полной чушью», передает издание «Украинские новости».

«Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И все», — сказал замглавы администрации Зеленского.

Видео: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

Видеозапись в пятницу опубликовал украинский портал «Обозреватель». На ней Зеленский и Полторак, стоя рядом, общаются с другими людьми. В какой-то момент Зеленский разворачивается, а Полторак резко делает шаг назад. «Обозреватель» пишет, что президент «резко оттолкнул» министра обороны. На опубликованных кадрах как раз в этот момент перед камерой проходит оператор, загораживая вид на происходящее. О том, что Зеленский именно толкнул Полторака, также сообщил телеканал NewsOne.

На другой опубликованной записи видно, как Зеленский улыбается и хлопает министра по плечу, тот тоже улыбается. «Обозреватель» настаивает, что второе видео было снято после первого.

Теги: Владимир Зеленский, Степан Полторак, конфликт
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