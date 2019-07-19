В Америке священник прочитал «изгоняющую духов» молитву перед конгрессом

В Америке священник Патрик Конрой открыл заседание конгресса США «изгоняющей духов» молитвой, его выступление транслировала американская кабельная сеть C-SPAN.

«Во имя твоего самого святого имени я изгоняю всех духов тьмы из этой комнаты, духов не от тебя», — произнес в своей молитве священник. Он также сказал, что «изгоняет духов уныния», «духов мелкого разногласия» и «всякую грусть, вызванную разочарованием в решении вопросов, наносящих ущерб благородной работе».

Позже Конрой сказал каналу CNN, что идея произнести такую молитву пришла к нему, после того как конгресс США принял резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов. Во время голосования между конгрессменами разгорелись споры, порядок удалось восстановить только спустя несколько часов.

Резолюция была подготовленная конгрессменом от штата Нью-Джерси Томом Малиновски, после того как Трамп написал сообщение в Twitter с критикой женщин-демократов из конгресса. Трамп заявил, что они приехали из стран, правительства которых являются «полной катастрофой и самыми неспособными в мире», но не уточнил, о ком идет речь. За резолюцию проголосовали 240 законодателей, против — 187.

Американские СМИ предположили, что президент обращался к конгрессменам-демократам Ильхан Омар, Рашиде Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянне Прессли.