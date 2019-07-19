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Экономика ,  
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Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК. Таким образом Минфин отреагировал на исследование аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.

Моисеев призвал не сравнивать российский рынок ипотечных кредитов с американским. Он напомнил, что в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом. «Что еще более важно — в отличие от США в России нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от «ключей». В США комбинация именно этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке в момент снижения цен на недвижимость», — отметил Моисеев.

Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России». В исследовании отмечалось, что для решения майских указов президента используется механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac. Эта модель работы была одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007–2008 годах, который позднее спровоцировал глобальный экономический кризис.

Моисеев не согласился с этим, заявив, что «инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств избежали каких-либо потерь». «Именно взрывной рост многотраншевых ипотечных облигаций, со сложной структурой и распределением риска, который не смогли адекватно оценить международные рейтинговые агентства, и привел к масштабному финансовому кризису на Западе», — полагают в Минфине.

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Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб.

Теги: Минфин, ипотечный кризис, Ипотека, АКРА
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