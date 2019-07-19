Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Росстандарт отменил ГОСТ, который устанавливает стандарты оказания фотоуслуг для новорожденных. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства. Среди требований стандарта был запрет на проведение фотосъемок людям с ВИЧ.

Как отметили в Росстандарте, документ «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса». Из-за положения на запрет осуществления фотосъемок ВИЧ-инфицированным людям в ведомство поступали жалобы о нарушении прав граждан.

Документ был разработан по инициативе фотостудий Всероссийским НИИ сертификации, отмечает «Российская газета». Его отправили на доработку в технический комитет «Услуги населению».

Стандарт должен был вступить в силу с 1 января 2020 года. Сейчас на сайте Росстандарта в списке ГОСТов, одобренных за июль, его нет. В документе было указано, что фотограф должен быть старше 18 лет без судимости, иметь опыт работы и медкнижку. Людям с психическими расстройствами, кожными заболеваниями, проблемами со зрением, СПИДом и туберкулезом фотографировать детей запрещалось.