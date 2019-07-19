Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 +0,22 EUR Бирж. 70,76 -0,04 Brent 62,81 +1,65% USD Нал. 63,42 62,56 EUR Нал. 71,37 70,42 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1225 -0,0049 BTC/USD Бирж. 10 517,00 -94,00 IMOEX 2 718,74 +0,60% RTSI 1 358,79 +0,67% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,32%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+40,2%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,32%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве Общество, 15:17 Ребенок из России отравился наркотиками на Ибице Общество, 15:16 Путин описал Мутко ситуацию в Иркутской области словами «ничего хорошего» Общество, 15:11 Пассажиры сообщили о давке при задымлении самолета Москва — Ереван Общество, 15:11 Российские синхронистки выиграли золото ЧМ-2019 в произвольной программе Спорт, 15:04 «Libra — это не криптовалюта»: чем Bitcoin лучше проекта Facebook Крипто, 14:46 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 14:46 Аршавин пройдет управленческие курсы УЕФА для бывших футболистов Спорт, 14:43 «Газпром нефть» и «Сибур» купили 100% омского завода полипропилена Бизнес, 14:41 Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области Общество, 14:31 Гендиректор «Ленты» Герман Тинга – о новой реальности российского ретейла Pro, 14:25 Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных Общество, 14:17 За участника группы налетчиков из ФСБ предложили залог 3 млн руб. Общество, 14:11 «Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома» Бизнес, 14:11
Общество ,  
0 
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Росстандарт отменил ГОСТ, который устанавливает стандарты оказания фотоуслуг для новорожденных. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства. Среди требований стандарта был запрет на проведение фотосъемок людям с ВИЧ.

Как отметили в Росстандарте, документ «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса». Из-за положения на запрет осуществления фотосъемок ВИЧ-инфицированным людям в ведомство поступали жалобы о нарушении прав граждан.

Документ был разработан по инициативе фотостудий Всероссийским НИИ сертификации, отмечает «Российская газета». Его отправили на доработку в технический комитет «Услуги населению».

Общество
В России c января появится ГОСТ для фотографирования младенцев

Стандарт должен был вступить в силу с 1 января 2020 года. Сейчас на сайте Росстандарта в списке ГОСТов, одобренных за июль, его нет. В документе было указано, что фотограф должен быть старше 18 лет без судимости, иметь опыт работы и медкнижку. Людям с психическими расстройствами, кожными заболеваниями, проблемами со зрением, СПИДом и туберкулезом фотографировать детей запрещалось.

Теги: Росстандарт, ВИЧ-инфицированные, ГОСТ, фотосессия
Материалы по теме
Росавтодор разработает ГОСТ для светофоров
Общество
В России появится первый ГОСТ на тофу
Экономика
Новый киберГОСТ обяжет банки информировать ЦБ о краже денег клиентов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter