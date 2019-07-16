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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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В России c января появится ГОСТ для фотографирования младенцев

В России с 1 января 2020 года вступит в силу ГОСТ Р 58428-2019 «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ опубликован на сайте Росстандарта.

ГОСТ коснется фотосессий младенцев в студиях, дома, в парках или других местах. Отмечается, что стандарт не относится к фотосессии во время родов. Новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней.

Заказывать фотосессии смогут только родители или законные представители младенца, которые должны будут дать письменное согласие на фотосъемку и обработку данных. Съемка должна проходить в присутствии родителей ребенка, при этом фотографу необходимо следить, чтобы он младенец не оставался без их присмотра.

Оборудование, используемое во время съемок, не должно вредить ребенку. Помещение должно проветриваться и кварцеваться после каждой сессии. Все предметы для съемки (например, игрушки или качели) должны быть гипоаллергенными. Температура воздуха в фотостудии должна быть не ниже плюс 22 градусов, а влажность — 50–70%.

Сам фотограф должен быть старше 18 лет без судимости, иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. Также ему необходимо иметь при себе паспорт и личную медкнижку.

Кроме того, фотографировать младенцев нельзя будет людям с психическими расстройствами, заболеваниями кожи, нарушением координации движений, проблемами со зрением, а также гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. Также съемку запрещено проводить людям, имеющим пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.

Ранее Росстат сообщил о снижении рождаемости в прошлом году на 5,1% (в 2017 году падение составляло 10,5%). В 2018 году в стране родились 1,604 млн детей — самое малое количество с 2006 года.

Теги: новорожденные, ГОСТ, фотографирование
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