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РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде

Русская православная церковь (РПЦ) занимается проверкой информации о том, что из-за приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сергиевом Посаде было частично перекрыто движение, в результате чего автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

«Мы сейчас уточняем все обстоятельства с этим связанные, насколько эта информация правдива. В любом случае это совершенно недопустимая ситуация», — заявил он.

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По его словам, любые ограничения, связанные с такого рода мероприятиями, вводят представители соответствующих служб на месте. «Разумеется, такого рода инициатива исходит не от церкви и тем более не лично от патриарха», — отметил Волков.

Пресс-секретарь также добавил, что в пятницу, 19 июля, РПЦ будет ждать ответа по этому вопросу и будет «стараться, чтобы впредь такого, конечно, не повторялось». «Люди, которые за это отвечают, я думаю, должны как минимум извиниться за то, что они делают», — заключил он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области не смогли предоставить РБК оперативный комментарий по поводу перекрытий улиц Сергиева Посада в связи с визитом патриарха Кирилла.

О том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию, ранее сообщил Telegram-канал Baza.

Теги: Сергиев Посад, РПЦ, Патриарх Кирилл, перекрытие движения
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