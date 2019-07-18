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В Перми с арт-объекта «Слава труду» украли две последние буквы
Фото: Музей Современного искусства ПЕРММ

В Перми с арт-объекта «Слава труду» украли две последние буквы, сообщается на сайте музея современного искусства «PERMM». Теперь надпись выглядит как «Слава тру».

Кража произошла в ночь с 17 на 18 июля, представители музея обратились с заявлением в полицию, уточняется в сообщении.

Артобъект «Слава труду» представляет собой стилизованный изображения людей, держащих в руках буквы. Он был создан группой Professors.

В феврале музей PERMM на странице в «ВКонтакте» сообщал, что в этом же объекте заменили две буквы так, что надпись изменилась на «Слава груди». По словам сотрудников музея, буквы были сделаны из картона, так что сам объект не был поврежден.

В конце прошлого года в Перми уличный художник Алексей Илькаев (Sad Face) вставил слово «смерть» в арт-объект «Счастье не за горами». Полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма, суд оштрафовал художника на 15 тыс. руб.
 

Теги: Пермь, Музей PERMM, современное искусство
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