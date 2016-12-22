Медведев повысил пособия по безработице в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице в 2019 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Минимальный размер пособия по безработице составит 1500 руб., максимальный — 8 тыс. руб. Для людей предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице увеличат до 11280 руб.
В настоящий момент минимальный размер пособия по безработице — 850 руб., максимальный — 4900 руб., суммы пособий не менялись с 2009 года. При этом прожиточный минимум во втором квартале 2018 года составлял в целом 10,4 тыс. руб, 11,2 тыс. руб. — для трудоспособного населения, 8,5 тыс. руб. — для пенсионеров, 10,3 тыс. руб. — для детей.
В марте 2018 года президент Владимир Путин постановил уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.