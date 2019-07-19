В Сербии разбился военный вертолет

В Сербии во время тренировочного полета разбился вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сербии.

Вертолет принадлежал 98-й воздушно-десантной бригаде сил ВВС и ПВО Сербии. Инцидент произошел 18 июля около 19:10 по местному времени (20:10 мск), в районе деревни Рутевац в общине Алексинац. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление.

На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

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