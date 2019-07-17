Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше

Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше. Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на представителя Главного командования вооруженных сил Польши подполковника Марека Павляка.

По словам Павляка, причиной посадки стала птица, которая попала в двигатель самолета во время взлета, передает издание. После устранения проблемы истребитель снова поднялся в воздух, никто не пострадал.

Как отмечает RMF FM, современные американские самолеты F-15 и F-35 участвуют в военных учениях США на территории Польши. Американские истребители и транспортный самолет C-130J Super Hercules приземлились в Повидзе во время операции Rapid Forge, писал The Aviationist. Операция направлена на повышение совместимости с союзниками и партнерами по НАТО и повышение оперативного потенциала, передает издание со ссылкой на сообщение командования американских ВВС в Европе и Африке.

В начале июля штурмовой самолет ВВС США сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей. По данным издания Business Insider, с 1995 года самолеты ВВС США столкнулись более чем со 105 тыс. птиц, в результате чего потеряли 13 воздушных машин и 27 человек персонала. Общий ущерб от таких столкновений составил более $800 млн.