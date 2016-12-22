Шведские ученые связали холодные зимы с ростом числа инфарктов

Холодная зимняя погода может быть одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда, говорится в исследовании ученых Лундского университета (Швеция), опубликованном в журнале JAMA Cardiology.

Они проанализировали данные 280,8 тыс. человек, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. В случае с 97,6% исследуемыми, ученым удалось установить, какой была погода в день инфаркта.

Они сравнили, при каких погодных условиях произошло больше всего инфарктов и пришли к выводу, что его риск возрастает при низкой температуре воздуха, большой скорости ветра, низкой продолжительности солнечного дня, а также низком атмосферном давлении.

Они установили, что больше всего инфарктов зафиксировали в дни, когда температура воздуха была ниже 0 градусов, в то же время этот показатель снижался, когда температура поднималась до 3-4 градусов.