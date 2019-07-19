ВВС Британии заявили о появлении тысяч гиперзвуковых ракет НАТО

Вице-маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании Саймон Рошель рассказал, что в 2030 году более 80% боевого порядка НАТО будут составлять самолеты четвертого поколения. Об этом сообщает издание Jane360.

«Теперь представьте себе все эти самолеты, запускающие в бой тысячи ракет Mach 5», — сказал он.

Рошель добавил, что дал поручение в течение четырех лет развить оружие класса «воздух-воздух» Mach 5. Глава ВВС страны Стивен Хиллиер добавил, что Минобороны планирует инвестировать £10 млн (почти $12,6 млн) в разработку гиперзвуковых двигателей для истребителей и дронов, передает The Telegraph.

«Наши потенциальные противники тоже смотрят на эти вещи. Мы очень внимательно следили за тем, что делают русские», — сказал он.