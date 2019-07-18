Путин поручил разработать программу ремонта дорог в аварийном состоянии

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 26 июня, поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов страны разработать программу реконструкции и капитального ремонта дорог, находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что в эту программу должны быть включены дорожные покрытия, мосты и другие дорожные сооружения регионального и местного значения. Кроме того, президент поручил определить источники финансирования этой программы. Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен к 1 декабря текущего года.

Помимо этого Путин поручил снизить стоимость электроэнергии для освещения автомобильных дорог и пешеходных переходов в ночное время.

Также глава государства поручил до 1 июля следующего года разработать план мероприятий по оснащению четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения.