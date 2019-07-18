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Минкомсвязь предложила вернуться к обязательной госэкспертизе сетей связи

Министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации (Минкомсвязь) подготовило изменения в закон «О связи» и положение, согласно которым может получить новые полномочия при организации государственной экспертизы проектной документации на строительство сетей и объектов связи. Соответствующий законопроект, постановления правительства, а также проект требований к экспертному заключению опубликованы на портале Regulation.gov.ru. В одном из проектов указано, что изменения должны вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Сейчас операторы обязаны получить заключение госэкспертизы на те объекты связи, которые относятся к объектам капитального строительства, это, например, вышки связи определенной высоты. Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, в законе «О связи» прописано, что должна быть госэкспертиза сетей, однако требований к ней не было, поэтому она не проводилась. Раньше организация «Мир ИТ» при Россвязи проводила подобную экспертизу, но она не имела статус государственной, у операторов были к ней претензии, поэтому в 2014 году ее отменили. «Мы пока разрабатываем новые требования. Возможно, они не будут распространяться на какие-то сети или объекты связи. Стоит задача, чтобы экспертиза была необременительной по цене для операторов, чтобы она проводилась в жестко регламентированные сроки», — пояснил Иванов. В то же время он отметил, что до сих пор нет структурированных требований к проектированию сетей связи, каждый оператор проводит работы, как считает нужным, что, по мнению министерства, неправильно.

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Однако крупнейшие российские операторы отнеслись к инициативе негативно. «Целесообразность такого решения неочевидна, это (госэкспертиза) может быть оправдано только в случаях проектирования и строительства инфраструктуры связи для государственных заказчиков и при определенных условиях», — считает представитель «МегаФона». По словам представителя «ЭР-Телеком Холдинга», возврат к требованию проводить обязательную экспертизу проектной документации на строительство и сооружение сетей и объектов связи может увеличить сроки их ввода в эксплуатацию и станет дополнительной нагрузкой для бизнеса. «Мы считаем данную меру излишней бюрократической процедурой, тем более что сейчас все наши объекты сдаются Роскомнадзору», — сказал он.

Представители «Ростелекома», МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев. Источники РБК в двух из этих компаний отметили, что им не ясна логика предложенного нововведения и что оно создаст дополнительный административный барьер. «По сути, для сетей связи предлагают установить те же требования, что и к сложным объектам капитального строительства, но какой-нибудь коммутатор им не является», — отметил один из собеседников РБК.

Теги: Минкомсвязь, операторы связи, мобильная связь, регулирование
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