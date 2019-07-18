Госдума одобрила ужесточение наказания за подделку документов

Госдума приняла в третьем чтении два законопроекта об ужесточении ответственности за подделку паспортов, удостоверений и других документов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива правительства поступила на рассмотрение в Госдуму в июне.

Согласно текстам законопроектов, за сбыт и подделку документов в целях их использования будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами. Приобретение, хранение и перевозка фальсификата предполагают наказание до одного года.

Административная ответственность будет введена за дачу ложных сведений при получении паспорта и другого документа, удостоверяющего личность. Для граждан размер штрафа составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Ужесточается также наказание за нарушение порядка изготовления, использования и уничтожения бланков с российским гербом или печатей. Теперь штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Ранее по этой статье назначали от 500 до 1 тыс. руб. Кроме того, появятся штрафы до 5 тыс. руб. за повторное нарушение.