Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Копия законопроекта, который был внесен руководителями всех думских фракций, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, имеется в распоряжении РБК.

«В отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции устанавливается ставка НДС в размере 10%. По оценкам Министерства финансов, это сэкономит отрасли порядка 20 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за того, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают и те фрукты с ягодами, которые не выращиваются на территории России, было принято решение скорректировать норму ко второму чтению.

Правительство, как отмечается в сообщении, сформирует перечень плодов и ягод, которые выращиваются в России и будут попадать под льготное налогообложение. «Эта норма позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов», — сообщает пресс-служба Госдумы.