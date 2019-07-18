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Общество ,  
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Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Копия законопроекта, который был внесен руководителями всех думских фракций, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, имеется в распоряжении РБК.

«В отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции устанавливается ставка НДС в размере 10%. По оценкам Министерства финансов, это сэкономит отрасли порядка 20 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за того, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают и те фрукты с ягодами, которые не выращиваются на территории России, было принято решение скорректировать норму ко второму чтению.

Общество
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

Правительство, как отмечается в сообщении, сформирует перечень плодов и ягод, которые выращиваются в России и будут попадать под льготное налогообложение. «Эта норма позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов», — сообщает пресс-служба Госдумы.

В нижней палате парламента считают, что снижение НДС позволит выровнять условия налогообложения предприятий, которые производят и реализуют плодово-ягодную продукцию, а также товаропроизводителей, занимающихся реализацией других видов товаров, для которых уже сейчас действует ставка НДС в 10%.

В Национальном плодоовощном союзе, комментируя инициативу снизить НДС на плодово-ягодные культуры (включая виноград), заявили РБК, что снижение ставки позволит отечественным производителям снизить оптовые цены на продукцию, а также увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства.

Также в союзе отметили, что снижение налоговой нагрузки обеспечит повышение инвестиционной привлекательности отрасли садоводства, создание дополнительных рабочих мест и увеличит долю качественной российской продукции.

Неделю назад премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о решении снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. «Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — заявил глава правительства.

Теги: НДС, ягоды, первое чтение, Госдума
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