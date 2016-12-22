В Перми наказали художника за «смерть» в надписи «Счастье не за горами»

Мировой судья оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face), который вставил слово «смерть» в известный арт-объект «Счастье не за горами» в Перми. Об этом РБК рассказал адвокат Илькаева Сергей Калкатин.

​«Сегодня мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми вынес постановление и назначил ему штраф в 15 тыс. руб.», — рассказал Калкатин.

Утром 11 октября на набережной реки Камы в Перми знаменитая надпись «Счастье не за горами» художника Бориса Матросова предстала в виде слов «Смерть не за горами». Городская администрация, на балансе которой находится арт-объект, оценила ущерб в 45 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса (вандализм).

Через несколько дней арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева рассказала, что дело возбудили в отношении Илькаева, и уточнила, что художник сам написал заявление.

Как позже пояснял Илькаев, он хотел обратить внимание общества на скоротечность жизни.

Адвокат Калкатин рассказал ТАСС, что защита художника удовлетворена решением суда. «Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем», — пояснил он и добавил, что Илькаев полностью возместил заявленный ущерб.

Юрист также рассказал, что во время поездки на квадроцикле в 2017 году Илькаев попал в аварию, после которой перенес серьезную операцию и был на «волосок от смерти». Именно поэтому, сказал адвокат, художник хотел донести до жителей Перми и гостей города мысль о том, как важно дорожить жизнью, а «смерть действительно где-то рядом».

В настоящее время знаменитый арт-объект, ставший достопримечательностью Перми, демонтирован, позднее он будет восстановлен.