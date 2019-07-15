МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В частности, претензии Украины связаны с недавней встречей в Будапеште премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, нардепом от партии Петра Порошенко Василием Брензовичем. Кроме того, МИД обратил внимание на поездки венгерских чиновников в Закарпатскую область и их «публичные заявления агитационного характера» в поддержку этого и других кандидатов на предстоящих выборах в Раду.

В ведомстве также сообщили о «своем удивлении» по поводу неофициального визита в Закарпатье главы администрации Орбана Гергея Гуяша вопреки рекомендациям украинской стороны.

МИД Украины назвал эти поездки «нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства» и предупредил об ответных шагах. В ведомстве «настоятельно рекомендовали» Венгрии воздержаться от действий, которые могут расцениваться как предвыборная агитация.

Ийдярто вызвали на беседу из-за высказываний главы венгерского МИДа Петера Сийярто, который потребовал от Украины вернуть венгерской общине в Закарпатье ее права. По его мнению, людей лишили прав из-за украинских законов об образовании и государственном языке, которые нарушают европейские стандарты.