Навигационная система Galileo возобновила работу

Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.

Из сообщения следует, что коммерческие пользователи могут возобновить использование сервисов навигации и синхронизации. В то же время оператор предупредил, что система может работать нестабильно.

Информация о перебоях в системе Galileo начала поступать еще 11 июля, а вечером 13 июля появилось сообщение об отказе системы. Издание InsideGNSS со ссылкой на источник сообщало, что сбой мог быть связан с работой наземной станции в Италии, которая отвечает за передачу точного времени.

Европейская спутниковая система Galileo начала работу в 2016 году. Она предоставляет услуги определения местоположения, навигации и синхронизации времени пользователям по всему миру. Четыре из 30 спутников системы пока не запущены, еще несколько работают в тестовом режиме.