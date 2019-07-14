В навигационной системе Galileo произошел сбой

Сбой произошел в эти выходные в работе европейской навигационной системы Galileo. Как сообщает издание GPS World, первые проблемы возникли еще 11 июля. Тогда оператор системы предупредил о некорректной работе и возможных сбоях. Следующие два дня проблемы продолжились, а поздно вечером 13 июля появилось сообщение об отказе системы.

Издание Heise.de со ссылкой на источник сообщило, что сбой может быть связан с работой наземной станции в Италии, которая отвечает за передачу точного времени. Ожидается, что нормальная эксплуатация Galileo возобновится к вечеру 14 июля.

Изначально европейская навигационная система должна была появиться еще 10 лет назад, однако заработала она в 2016 году. С 2008 года ее первоначальная стоимость выросла почти в три раза. 4 из 30 спутников до сих пор не запущены, еще несколько действуют в тестовом режиме.