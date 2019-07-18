В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева

Народный артист России Валерий Афанасьев подтвердил РБК госпитализацию в хирургическое отделение московской клиники. «Все хорошо, я госпитализирован, но все в порядке», — сказал он.

Источник в Малом театре также заявил, что Афанасьев находится в больнице с «небольшим осложнением. Собеседник РБК заявил, что «не надо волноваться по этому поводу».

Ранее «Пятый канал» сообщил, что 69-летнего актера госпитализировали с болями в спине и повышенной температурой.

Валерий Афанасьев родился в августе 1949 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В разное время он служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе и Электротеатре Станиславский. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.