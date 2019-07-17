Дочь актера Кузнецова опровергла его экстренную госпитализацию

Актер Юрий Кузнецов, известный своей ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», проходит плановый осмотр в больнице. Об этом сообщила РБК его дочь Александра, опровергнув информацию о его госпитализации и экстренной операции.

«Слухи лживые. Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации», — подчеркнула она.

Александра Кузнецова добавила, что в настоящее время актер чувствует себя «прекрасно», а в медучреждение на осмотр Юрий Кузнецов приехал на своем автомобиле.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что у актера возникли проблемы с сердцем, в связи с чем он был госпитализирован в одно из петербургских медицинских учреждений и прооперирован.

Юрию Кузнецову 72 года. Он известен своими ролями в фильмах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Псы», «Брат», «Гений». Наибольшую популярность получила его роль начальника РУВД Юрия Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».