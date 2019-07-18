АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели

АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели

АвтоВАЗ и автозавод «Lada Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года, говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение РБК.

Во время отпуска на предприятиях АвтоВАЗа будут произведены модернизация оборудования и ремонтные работы по улучшению условий труда. В пресс-службе компании заявили, что дефицита автомобилей в дилерских центрах Lada не будет, так как у компании есть достаточный запас автомобилей.

3 июля АвтоВАЗ остановил производство из-за отсутствия поставок от нижегородского производителя запчастей «Автокомпонент». Производство было возобновлено 5 июля после переговоров с поставщиком.

Акционерное общество АвтоВАЗ находится в Тольятти и является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. Компания выпускает машины собственной марки Lada, а также зарубежных марок Nissan, Renault и Datsun. В мае компания продала 28,74 тыс. машин.

