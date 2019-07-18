При поджоге студии аниме в Японии погибли 12 человек

При поджоге студии аниме в Японии погибли 12 человек

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в японском городе Киото возросло до 12, еще 36 человек были госпитализированы. Об этом сообщает агентство Kyodo в Twitter.

Ранее сообщалось об одном погибшем и более 40 раненых.

Как уточнили агентству в местной полиции и экстренных службах, возгорание произошло в 10:30 (4:30 мск) 18 июля. Большинство тел спасатели обнаружили на втором этаже трехэтажного здания.

Полиция нашла на месте происшествия холодное оружие, отмечает Kyodo. В полиции отметили, что 41-летний мужчина, который признался в поджоге, получил ранения и был доставлен в больницу.