В Совфеде оценили готовность команды Зеленского к переговорам с Путиным

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков назвал здравыми слова помощника президента Украины о возможных переговорах Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Переговоры на высоком уровне в данной ситуации — это очень хорошо. Я уверен, что наш президент к переговорам готов. Абсолютно не согласен с тем, что он уклоняется от переговоров», — заявил Цеков в разговоре с РБК.

Член Совфеда подчеркнул, что считает нецелесообразным выдвигать дополнительные условия для переговоров. По его словам, главный повод для встречи у Киева — необходимость улучшать отношения с Россией. «Украина от России никуда не денется, как и мы от нее», — сказал он.

Цеков также напомнил, что, по его мнению, инцидент с участием украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года был провокацией со стороны экс-руководителей Украины.