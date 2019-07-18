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В Совфеде оценили готовность команды Зеленского к переговорам с Путиным

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков назвал здравыми слова помощника президента Украины о возможных переговорах Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Переговоры на высоком уровне в данной ситуации — это очень хорошо. Я уверен, что наш президент к переговорам готов. Абсолютно не согласен с тем, что он уклоняется от переговоров», — заявил Цеков в разговоре с РБК.

Член Совфеда подчеркнул, что считает нецелесообразным выдвигать дополнительные условия для переговоров. По его словам, главный повод для встречи у Киева — необходимость улучшать отношения с Россией. «Украина от России никуда не денется, как и мы от нее», — сказал он.

Цеков также напомнил, что, по его мнению, инцидент с участием украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года был провокацией со стороны экс-руководителей Украины.

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Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным

По мнению сенатора, чтобы вернуть «ментальный контроль» над Донбассом, Украине необходимо начать с ним прямой диалог. «Ведутся переговоры с представителями других государств, но должен быть и прямой диалог с Донбассом и должны быть прекращены любые военные действия. Еще один необходимый шаг — снятие блокады с Донбасса», — добавил Цеков.

Ранее первый помощник Зеленского Сергей Шефир заявил, что команда президента Украины намерена добиться проведения переговоров с Путиным. По его словам, главной задачей Киева сегодня является возвращение 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

Теги: Совет Федерации, Крым, Владимир Зеленский, новости РБК
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