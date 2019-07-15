Слабая денежно-кредитная политика может обрушить экономику, но и сильная сама по себе не обеспечивает экономический рост. Поэтому от возможного снижения ставки ЦБ не стоит ожидать чуда

Министр экономического развития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ведут публичный спор, предмет которого, на самом деле, неясен. Критика министра в адрес ЦБ была связана с тем, что сильный рост потребительского кредитования ускоряет инфляцию и вынуждает Центральный банк проводить более жесткую политику. Это ведет к удорожанию кредита для корпоративного сектора и может отрицательно сказаться на инвестиционной активности. Правда, инфляция в последние месяцы, несмотря на сильный рост потребкредитования, оказалась меньше прогнозируемых значений, а в июне и вовсе нулевой. Это привело к тому, что денежные власти начали снижение процентных ставок и, скорее всего, продолжат это делать в ближайшие месяцы.

Со своей стороны, Банк России признает, что потребительское кредитование может представлять потенциальную угрозу финансовой стабильности и готов продолжить ужесточение регулирования в этой области. Регулятор повышал несколько раз коэффициенты риска для потребительских кредитов с высокими процентными ставками. С октября 2019 года вводится показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Если ПДН будет превышать 50% доходов, то выдавать кредиты банки будут с учетом повышенных коэффициентов риска. Цель подобных изменений — сделать выдачу потребительских кредитов более дорогостоящей с точки зрения капитала банков и таким образом снизить темпы роста потребительского кредитования.

Получается, что достаточно острая дискуссия ведется вокруг того, стоило ли ЦБ несколько раньше и несколько сильнее начать ужесточение потребительского кредитования. Но действительно ли этот вопрос заслуживает столько внимания? Вся задолженность по необеспеченным потребительским кредитам составляет около 8% ВВП. Из них к просроченным относится около 650 млрд руб., большая часть из просрочки обеспечена уже созданными резервами. Для примера: профицит федерального бюджета только за первое полугодие 2019-го превысил 1,5 трлн руб. Очевидно, что ресурсов Центрального банка и бюджета достаточно для решения проблем в этом сегменте.

Излишний рост потребительского кредитования может представлять социальную проблему или угрожать финансовому положению отдельных банков, но это не вопрос макроэкономического порядка. В дискуссии о рисках роста потребительского кредитования перепутаны причина и следствие. Население увеличивает кредитную нагрузку из-за сокращения реальных доходов. В начале 2019 года реальные доходы населения были на 12% ниже показателей 2013 года и соответствовали примерно уровню 2010-го. Речь идет о потерянном десятилетии — с точки зрения повышения уровня жизни.