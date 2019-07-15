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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Марсель Салихов Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России
Слабая денежно-кредитная политика может обрушить экономику, но и сильная сама по себе не обеспечивает экономический рост. Поэтому от возможного снижения ставки ЦБ не стоит ожидать чуда

Министр экономического развития Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ведут публичный спор, предмет которого, на самом деле, неясен. Критика министра в адрес ЦБ была связана с тем, что сильный рост потребительского кредитования ускоряет инфляцию и вынуждает Центральный банк проводить более жесткую политику. Это ведет к удорожанию кредита для корпоративного сектора и может отрицательно сказаться на инвестиционной активности. Правда, инфляция в последние месяцы, несмотря на сильный рост потребкредитования, оказалась меньше прогнозируемых значений, а в июне и вовсе нулевой. Это привело к тому, что денежные власти начали снижение процентных ставок и, скорее всего, продолжат это делать в ближайшие месяцы.

Со своей стороны, Банк России признает, что потребительское кредитование может представлять потенциальную угрозу финансовой стабильности и готов продолжить ужесточение регулирования в этой области. Регулятор повышал несколько раз коэффициенты риска для потребительских кредитов с высокими процентными ставками. С октября 2019 года вводится показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Если ПДН будет превышать 50% доходов, то выдавать кредиты банки будут с учетом повышенных коэффициентов риска. Цель подобных изменений — сделать выдачу потребительских кредитов более дорогостоящей с точки зрения капитала банков и таким образом снизить темпы роста потребительского кредитования.

Получается, что достаточно острая дискуссия ведется вокруг того, стоило ли ЦБ несколько раньше и несколько сильнее начать ужесточение потребительского кредитования. Но действительно ли этот вопрос заслуживает столько внимания? Вся задолженность по необеспеченным потребительским кредитам составляет около 8% ВВП. Из них к просроченным относится около 650 млрд руб., большая часть из просрочки обеспечена уже созданными резервами. Для примера: профицит федерального бюджета только за первое полугодие 2019-го превысил 1,5 трлн руб. Очевидно, что ресурсов Центрального банка и бюджета достаточно для решения проблем в этом сегменте.

Излишний рост потребительского кредитования может представлять социальную проблему или угрожать финансовому положению отдельных банков, но это не вопрос макроэкономического порядка. В дискуссии о рисках роста потребительского кредитования перепутаны причина и следствие. Население увеличивает кредитную нагрузку из-за сокращения реальных доходов. В начале 2019 года реальные доходы населения были на 12% ниже показателей 2013 года и соответствовали примерно уровню 2010-го. Речь идет о потерянном десятилетии — с точки зрения повышения уровня жизни.

Ставка на нацпроекты

Основным вопросом для российских экономических властей должен быть вопрос о том, почему российская экономика замедлилась до среднегодовых 1-2% и могут ли предлагаемые меры изменить эту траекторию. Майский указ президента 2018 года предполагает, что основным вектором экономической политики должны стать национальные проекты общей стоимостью 13 трлн руб., рассчитанные на ближайшие 5 лет. Их макроэкономическая идеология заключается в том, чтобы увеличить налоговую нагрузку на бизнес и население и перераспределить эти средства на дополнительные государственные расходы и инвестиции. Необходимым допущением этого плана является то, что государство может эффективнее использовать эти средства с точки зрения влияния на долгосрочный экономический рост.

Но спустя год после объявления нового экономического курса темпы роста ВВП снизились до 0,5% в I квартале 2019 года даже при высоких ценах на нефть и благоприятных внешних условиях. Текущие оперативные данные также не дают оснований для оптимизма. Если нацпроекты, основанные на дополнительных госрасходах, не обеспечат ожидаемого Минэкономразвития ускорения, то и к 2024 году экономика рискует повторить неутешительные итоги предыдущих пяти лет. Другой возможный рецепт ускорения экономики — изменение денежной политики.

Принцип нейтральности

На более глубинном уровне спор между Минэкономразвития и ЦБ связан с тем, в какой степени денежно-кредитная политика влияет на экономический рост в России и может ли опережающее снижение процентных ставок стимулировать экономику. Одной из возможных причин замедления российской экономики в последние годы может быть чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика. Если это так, то ослабление политики может создать условия для роста. Для экономистов это в первую очередь вопрос количественного анализа и построения моделей, а не гипотетических рассуждений.

Наши оценки монетарной модели российской экономики, построенной на основе методологии структурных векторных авторегрессий (SVAR), показывают, что снижение процентных ставок в России положительно влияет на экономическую активность. Однако это влияние очень невелико — снижение процентной ставки на один процентный пункт при прочих равных макроэкономических параметрах ускоряет экономический рост лишь на 0,2-3% через 4-6 месяцев. И это небольшое положительное влияние затухает уже через 9 месяцев. Даже опережающее снижение ставки с текущих 7,5% до равновесных 6,5% позволит ускорить экономику лишь в пределах погрешности оценки ВВП. Эти оценки схожи с другими исследованиями влияния процентной ставки на экономическую активность в современной России. Иными словами, даже если бы Центральный банк начал раньше и агрессивнее снижать ключевую ставку, это не изменило бы фундаментальную картину текущего положения экономики, но, возможно, создало бы дополнительные риски.

Слабая денежно-кредитная политика может обрушить экономику, но сама по себе она не создает экономический рост и не увеличивает реальное благосостояние. Эти теоретические представления были неоднократно подтверждены в ходе эмпирических исследований.

Известный классический принцип нейтральности денежно-кредитной политики заключается в том, что политика регулятора не оказывает влияния на реальные показатели в долгосрочной перспективе. Рост предложения денег в экономике не изменяет фундаментальные условия в экономике. Он сам по себе не создает новые производства, не учит новым навыкам, не создает новые идеи. По большому счету экономический рост — это рост производительности, когда больше ценных благ может быть создано с использованием тех же ресурсов, в первую очередь, труда и капитала.

Об авторах
Марсель Салихов главный директор по экономическому направлению ИЭФ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Банк России, инфляция, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин
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