Здание Курского вокзала эвакуировали после сообщения о минировании

Здание Курского вокзала в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, информация о минировании здания поступила в администрацию вокзала от анонимного источника. Из здания эвакуировали порядка 200 человек. На место выдвинулись экстренные службы, в том числе кинологи с собаками.

Собеседник агентства подчеркнул, что движение поездов проходит в штатном режиме.