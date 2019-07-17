При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб рабочий

При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб рабочий

Обрушение горной породы произошло в среду в вентиляционном штреке шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. В результате погиб шахтер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отметил собеседник агентства, в момент инцидента в шахте находились 66 человек. Тело погибшего доставили на поверхность. Остальных рабочих из забоя эвакуировать не стали. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

В начале июня аналогичный случай произошел на шахте «Распадская» в Кемеровской области, в результате чего погиб горнорабочий. По факту инцидента была инициирована проверка, а для расследования обстоятельству случившегося создана комиссия.