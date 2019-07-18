Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за обильных ливней

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске после обильных ливней, в результате чего подтопленными оказались улицы и социальные учреждения. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель мэрии.

«Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что накануне в городе полностью восстановили электроснабжение. Кроме того, в Благовещенске работает комиссия по обследованию объектов.

Представитель мэрии подтвердил, что в некоторых частях города откачали воду, в том числе, в ряде детских садов, где сейчас ведется дезинфекция. В связи с этим прием детей в учреждении временно приостановлен.

О затоплении ряда улиц в Благовещенке местные власти сообщили накануне. В результате обильных осадков наиболее сильно пострадал микрорайон, где из-за дождя переполнилось русло реки Бурхановки. Как сообщали в областном Гидромецентре, в районе с 16 июля выпало 54 мм осадков. Синоптики отнесли прошедший дождь к опасным метеорологическим явлениям.