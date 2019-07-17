Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске

Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске

В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Так, к 08:00 (02:00 мск) 17 июля в управление ЖКХ поступило около 140 заявок на откачку воды. Особенно сильно пострадал микрорайон, где из-за дождя переполнилось русло реки Бурхановки.

В областном Гидрометцентре рассказали, что в период с вечера 16 июля в районе выпало 54 мм осадков. Прошедший дождь синоптики отнесли к опасным метеорологическим явлениям.

С 16 июля в ликвидации последствий обильных осадков задействована специальная техника. В настоящее время ведутся работы на улицах Дьяченко, Театральной и Ленина.

Кроме того, ситуацию усугубило отключение электричества на более чем восемь часов в нескольких районах Благовещенска.