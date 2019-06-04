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При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек

На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По факту произошедшего начата проверка. Для расследования инцидента создана комиссия.

Отмечается, что в лаве шахты на глубине 320 метров произошло обрушение кровли площадью около 3 кв. м. «РИА Новости» отмечает, что происшествие случилось в лаве №4, во время обрушения в шахте были 473 человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании, после ЧП на шахте были приостановлены работы.

Источник агентства в органах власти региона сообщил, что угрозы дальнейшего обрушения в забое шахты нет. «Ведется обследование горных выработок на предмет крепления, угрозы обрушения нет», — отметил он.

В мае 2018 года на шахте «Распадская» произошел пожар из-за возгорания технического оборудования. Всех находившихся под землей людей вывели на поверхность. На момент происшествия в шахте были 195 человек.

Теги: Кузбасс, шахта, обвал, Кемеровская область
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