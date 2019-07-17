Племянник главы «Ташира» ответил на обвинения в вымогательстве

Нарек Карапетян — племянник президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — прокомментировал РБК обвинения в вымогательстве и избиении предпринимателя Ваге Паразяна. «Паразян утверждает, что его избил я вместе с моими охранниками. Начнем с того, что у меня нет никаких охранников», — заявил Карапетян. По его словам, до этого инцидента они с предпринимателем не были знакомы, и тот не отрицает этого.

«У моего друга Тиграна Асланяна возникла бытовая ссора с Паразяном, я пытался их помирить. В какой-то момент я понял, что участвую в какой-то инсценировке и просто ушел», — заявил Карапетян и добавил, что записи с камер видеонаблюдения могут подтвердить, что его в момент драки на месте происшествия не было.

«Я не понимаю, как следствие может возбуждать уголовное дело, основываясь только на словах Паразяна, не имея даже побоев», — отметил он.

По словам адвоката Карапетяна Армена Ферояна, Паразян намеренно оговаривает его подзащитного. «Его не избивали и тем более не требовали выкуп. По результатам медэкспертизы у него обнаружено несколько царапин и мелких ушибов. Это не стало причиной для возбуждения дела. Никаких фактов, указывающих на вину Нарека, нет», — заявил он РБК.