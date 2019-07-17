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Племянник главы «Ташира» ответил на обвинения в вымогательстве

Нарек Карапетян — племянник президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — прокомментировал РБК обвинения в вымогательстве и избиении предпринимателя Ваге Паразяна. «Паразян утверждает, что его избил я вместе с моими охранниками. Начнем с того, что у меня нет никаких охранников», — заявил Карапетян. По его словам, до этого инцидента они с предпринимателем не были знакомы, и тот не отрицает этого.

«У моего друга Тиграна Асланяна возникла бытовая ссора с Паразяном, я пытался их помирить. В какой-то момент я понял, что участвую в какой-то инсценировке и просто ушел», — заявил Карапетян и добавил, что записи с камер видеонаблюдения могут подтвердить, что его в момент драки на месте происшествия не было.

Общество
Племянника главы «Ташира» Карапетяна обвинили в вымогательстве

«Я не понимаю, как следствие может возбуждать уголовное дело, основываясь только на словах Паразяна, не имея даже побоев», — отметил он.

По словам адвоката Карапетяна Армена Ферояна, Паразян намеренно оговаривает его подзащитного. «Его не избивали и тем более не требовали выкуп. По результатам медэкспертизы у него обнаружено несколько царапин и мелких ушибов. Это не стало причиной для возбуждения дела. Никаких фактов, указывающих на вину Нарека, нет», — заявил он РБК.

Адвокат добавил, что Паразян, обвинивший его подзащитного в вымогательстве, «сам проходит по аналогичному уголовному делу в России» и «пытается любым способом уйти от ответственности и получить меньшее наказание за содеянное им преступление в 2015 году».

О том, что в отношении Нарека Карапетяна заведено дело о вымогательстве в особо крупном размере, 16 июля сообщил Следственный комитет Армении. В ведомстве уточнили, что он и еще один фигурант обвиняются в нанесении побоев и вымогательстве, оба мужчины находятся под подпиской о невыезде. Вага Паразян обратился в полицию 4 июля. Предприниматель пожаловался, что Карапетян с несколькими телохранителями избили его и потребовали €10 млн.

Как ранее отмечал портал Armenia Today, отец предпринимателя Ашот Паразян был замешан в противоправных схемах: в 2016 году он работал в группе компаний «Ташир», откуда был уволен в связи с организацией коррупционных схем на крупную сумму в работе с подрядчиками компании. Адвокат Олег Куренной сообщил, что в том же году к его услугам обратился бизнесмен Гарик Маргарян. Он утверждал, что годом ранее Ваге Паразян организовал его похищение, вместе с подчиненными избивал его и вымогал деньги. Маргарян вел в Калуге бизнес с отцом Паразяна, но в какой-то момент между ними возник конфликт.

Самвел Карапетян занимает 30-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года по версии российского Forbes. Его состояние оценивается в $3,7 млрд.
 

Теги: «Ташир», Самвел Карапетян, уголовное дело, вымогательство
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