Племянника главы «Ташира» Карапетяна обвинили в вымогательстве

В Армении завели уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере против Нарека Карапетяна, племянника президента группы компаний «Ташир» Самвела Карпетяна. Об этом сообщает армянское агентство News.am со ссылкой на исполняющую обязанности начальника отдела информации и связей с общественностью СК Наиру Арутюнян.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Как отмечает «Sputnik Армения», Карапетяну предъявлено обвинение по п. 2 ч. 3 ст. 182 УК Армении (вымогательство в особо крупных размерах), кроме того, дело завели по ст. 118 (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий).

Предприниматель Ваге Паразян 4 июля обратился в полицию, после того как его избили. Накануне, как пишет Hetq.am, бизнесмена встретил Нарек Карапетян с несколькими телохранителями, которые применили к нему силу, а на следующий день он и еще десять человек избили Паразяна, потребовав €10 млн.

Как утверждает Паразян, дядя Нарека Самвел Карапетян несколько лет назад угрожал ему депортацией из России, если тот не откажется от контрактов с «Газпромом». Паразян вместе с друзьями открыли строительные компании в Москве и заключили с «Газпромом» сделку на 7,5 млрд руб., однако выполнили работы лишь на 3,5 млрд руб., после чего «Газпром» приостановил сотрудничество.