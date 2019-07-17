Латвия заметила у своих границ российские буксир и подлодку

Латвия заметила у своих границ российские буксир и подлодку

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии заметили вблизи территориальных вод страны российскую подводную лодку и буксир. Об этом говорится в сообщении NBS в Twitter.

По данным ведомства, 17 июля в латвийской экономической зоне была замечена субмарина «Дмитров» класса Кило, которая приблизилась к территориальным водам республики на 10 морских миль (18,52 км. — РБК).

Днем ранее, как сообщают латвийские военные, у границы страны заметили российский буксир СБ-123.

17 июня NBS объявило об обнаружении вблизи границ Латвии российского фрегата «Адмирал Катасонов». В феврале военные заметили в шести милях от территориальных вод республики разведывательный корабль «Юрий Иванов».

