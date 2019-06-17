Латвия обнаружила у своих границ российский военный корабль

Латвия обнаружила у своих границ российский военный корабль

Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) накануне заметили возле границ своей страны российский корабль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NBS в Twitter.

«Фрегат «Адмирал Касатонов» с бортовым номером 431 класса «Адмирал Горшков» Вооруженных сил России», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что судно приблизилось к морской границе Латвии на 18,5 морских миль (34,2 км — ред. РБК).

В конце декабря 2018 года ВС Латвии сообщили об обнаружении у границ страны в Балтийском море российского разведывательного корабля «Юрий Иванов».