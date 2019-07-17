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В Верховной раде отказали Зеленскому во внеочередном созыве парламента

В Верховной раде Украины отказались провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Владимир Зеленский. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил в Facebook.

«Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии», — написал он.

Он отметил, что последнее пленарное заседании десятой сессии парламента восьмого созыва прошло 12 июля. «У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады», — добавил Парубий.

Он при этом отметил, что обратился к президенту с просьбой предоставить письмо в парламент в соответствии с требованиями закона.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид сравнила просьбу Зеленского о срочном созыве с изнасилованием. «Требование президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента — это «удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности (статья 153 уголовного кодекса)», — написала она в Facebook.

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Зеленский предложил Парубию провести внеочередное заседание Рады 18 июля. На этом заседании должны были бы рассмотреть внесенные им проекты законов о конфискации незаконных активов государственных и муниципальных чиновников, закон о начале работы антикоррупционного суда и другие.

Теги: Владимир Зеленский
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