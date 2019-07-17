ФСБ выявила под Курском 10 нелегальных мастерских по производству оружия

ФСБ вместе с сотрудниками МВД пресекли в Курской области деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением огнестрельного оружия и его сбытом в различные регионы. Об этом объявил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Там отметили, что пресекли деятельность десяти мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

По данным ФСБ, из незаконного оборота изъяли 92 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы РПК и ZB-30, автоматы АК-74, АКС-74У и АКМ, пистолеты-пулеметы, револьверы, карабины и винтовки. Кроме того, сотрудники МВД и ФСБ изъяли самодельное стреляющее устройство (авторучку), ручную осколочную гранату «Ф-1», 3,6 кг пороха, около 4,4 тыс. патронов и комплектующих для их производства.

Также ведомство сообщает, что в отношении покупателей в различных регионах были проведены оперативно-разыскные мероприятия.