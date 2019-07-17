Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году. Об этом глава кабмина заявил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности, передает ТАСС.

«Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году», — сказал Медведев. Премьер-министр при этом попросил обеспечить комфортный переход на новые удостоверения, так как у людей может быть недоверие к «техническим новинкам», особенно у пожилых людей. К 2024 году россияне должны уже в полной мере использовать электронный паспорт, отметил он.

В начале июля правительству предложили несколько вариантов перехода на новые удостоверения личности. «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход» предложили выпустить удостоверения в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также отпечаток пальца и электронная подпись. «Ростелеком» выступал за создание удостоверения без физического носителя.