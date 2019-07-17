На Сицилии и в США задержали 19 членов влиятельного мафиозного клана

В Италии полицейские обезвредили верхушку одного из кланов сицилийской мафии: в ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в Палермо и в Нью-Йорке совместно с ФБР, правоохранители задержали 19 человек. Об этом говорится в сообщении итальянской полиции.

Расследование проводилось в отношении итальянского клана, который состоит из двух влиятельных семей — Гамбино и Инзерилло. Они вели свой мафиозный бизнес в районах Пассо-ди-Ригано, Боккалифалько и Торретта, имели тесную связь с палермитанской «Коза ностра» и организованной преступной группировкой вокруг семьи Габино в Нью-Йорке.

Преступный итальянский клан в 1980-е потерял многих своих членов в ходе «криминальных войн» с Тото Рииной — будущим боссом всей мафии на Сицилии. Большинству удалось сбежать в США. После начала 2000-х они частично стали возвращаться в Италию, выстраивая новые связи в легальном и нелегальном бизнесе. Клан Инцерилло занимался оптовыми поставками продовольствия, зарабатывал на азартных играх.

В декабре прошлого года на Сицилии задержали 46 членов «Коза ностра». Их обвинили в вымогательстве, поджогах и нападениях.