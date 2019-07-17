Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским

Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в николаевский аэропорт произошла перепалка между ним и директором аэровокзала Федором Барной. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Согласно сообщению, Зеленский и Барна на повышенных тонах обсуждали достройку терминала аэропорта и необходимые на это средства и сроки.

В какой-то момент директор аэровокзала спросил у главы государства: «Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?»

Зеленского возмутило подобное обращение, и он ответил, чтобы администрация аэропорта разбиралась с возникшими проблемами сама, без него.