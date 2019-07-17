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Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в николаевский аэропорт произошла перепалка между ним и директором аэровокзала Федором Барной. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Согласно сообщению, Зеленский и Барна на повышенных тонах обсуждали достройку терминала аэропорта и необходимые на это средства и сроки.

В какой-то момент директор аэровокзала спросил у главы государства: «Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?»

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Зеленского возмутило подобное обращение, и он ответил, чтобы администрация аэропорта разбиралась с возникшими проблемами сама, без него.

Федор Барна попытался остановить президента и извинился. Он попросил о помощи, спросив, хочет ли Зеленский вернуться через два года в достроенный аэропорт, после чего разговор на повышенных тонах продолжился.

В ходе визита в Николаевскую область Зеленский потребовал от губернатора региона Вячеслава Бони уйти в отставку. Причиной этого также стала сложная ситуация с ремонтом местного аэропорта. Как отметил глава государства, эффективность расходования средств чиновниками «вызывает много вопросов».

Теги: Владимир Зеленский, Аэропорт, глава, скандал
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