Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов в жилых домах

Запрет на продажу алкоголя в маленьких магазинах в жилых домах поможет в целом снизить употребление спиртного россиянами. Об этом главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил в беседе с ТАСС.

Он предложил изъять из таких магазинов алкогольную и табачную продукцию и организовать крупные алкомаркеты. Брюн считают, что, несмотря на то, что некоторые будут ездить за алкоголем в крупные магазины, мера поможет оградить от спиртного «неустойчивых потребителей».

«Есть люди сомневающиеся — их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась — не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет прежде всего за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых», — сказал Брюн.

При подготовке материалов к Госсовету эксперты предложили ограничить продажу алкоголя в жилых районах и точках общепита (как именно, в документах не сообщается). Возраст, с которого разрешают продажу крепких спиртных напитков, хотят повысить до 21 года. А для юрлиц, которые занимаются торговлей алкоголем и табаком, предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных платежей в бюджет региона.