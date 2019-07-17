В Госдуме почтили память Николая II и жертв Гражданской войны

На заседании Госдумы депутаты почтили минутой молчания память последнего российского императора Николая II и жертв Гражданской войны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, предложение почтить память Николая II поступило от лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Он отметил, что данную инициативу поддержали руководители всех остальных фракций, кроме КПРФ.

«Сегодня мы выносим предложение почтить память последнего русского царя, память невинно убиенных, всех, кто погиб в горниле Гражданской войны», — сказал спикер, после чего все парламентарии встали со своих мест.

Как подчеркнул первый зампред партии «Единая Россия» Андрей Исаев, представители всех партий независимо от политических взглядов объединились, чтобы почтить память жертв Гражданской войны. По его мнению, это свидетельствует о готовности уважать свое прошлое и двигаться в будущее, где не должно быть места подобной войне.