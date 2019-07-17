В Жуковском приземлился Ил-76 со сработавшим датчиком неисправности

Транспортный самолет Ил-76, у которого ранее сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам представителя Жуковского, Ил-76 в 10:17 совершил посадку в штатном режиме. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту, на борту находились 13 человек, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что борт МЧС России направлялся в Иркутск. После взлета у самолета сработал датчик неисправности, экипаж принял решение вернуться в Жуковский. В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили о готовящейся посадке.

По данным сервиса FlightRadar, рейс SUM-9127 начал кружить близ Жуковского почти сразу после взлета. По данным портала RussianPlanes, самолет с регистрационным номером RA-76845 был выпущен в 1995 году и носит имя «Михаил Водопьянов».