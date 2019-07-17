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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Финансы ,   Сделано для агрегаторов 
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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

Последняя пятница месяца, 26 июля, может стать «плохим днем» для рубля. Об этом сообщил «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его словам, в середине недели, 24 июля, российская валюта может укрепиться до 61,90 руб. за доллар на фоне публикации отчетов по внешнеторговому балансу США и предварительных данных по американскому ВВП.

Более того, в центре внимания будет полугодовая корпоративная финансовая отчетность США, которая покажет, насколько курс доллара неудобен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M.

Однако, по мнению эксперта, все может измениться после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля. «Инвесторов может постичь разочарование», — предупредил Рожанковский, добавив, что с этого дня курс рубля может начать падать.

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Теги: рубль, Курс, Падение
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