Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

Последняя пятница месяца, 26 июля, может стать «плохим днем» для рубля. Об этом сообщил «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его словам, в середине недели, 24 июля, российская валюта может укрепиться до 61,90 руб. за доллар на фоне публикации отчетов по внешнеторговому балансу США и предварительных данных по американскому ВВП.

Более того, в центре внимания будет полугодовая корпоративная финансовая отчетность США, которая покажет, насколько курс доллара неудобен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M.