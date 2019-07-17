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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Конструктор заявил об установке «Калибров» на новейшие подлодки «Пиранья»

На вооружении новейших неатомных российских подлодок П-750Б «Пиранья» будут стоять крылатые ракеты «Калибр». Об этом рассказал ведущий конструктор КБ «Малахит» Игорь Караваев, передает «РИА Новости».

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», — сообщил он. Выбор номенклатуры вооружений будет зависеть того, в каком варианте будут заказываться подлодки. Ракетами «Калибр» будут оснащаться «Пираньи», построенные в ударном варианте.

Одно из значимых преимуществ «Пираний» — воздухонезависимый (анаэробный) двигатель. Это позволяет им долгое время оставаться под водой без необходимости всплытия. Ранее Караваев рассказывал, что в подводном положении двигатель расходует жидкий кислород. Под водой скорость хода при использовании одной этой установки, без аккумулятора, может превышать 10 узлов (более 19 км/ч).

Подлодки «Пиранья» были представлены на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. В Петербурге публике также показали проекты большого десантного корабля «Кайман» и авианосца «Ламантин», на котором смогут разместиться до 60 самолетов.

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В Петербурге представили проекты корабля «Кайман» и авианосца «Ламантин»

Теги: подлодки, «Калибр», Конструктор, ВМС
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