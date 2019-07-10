В Петербурге представили проекты корабля «Кайман» и авианосца «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге представил проекты большого десантного корабля «Кайман» и авианосца «Ламантин». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, «Кайман» предназначен для перевозки и высадки на побережье войск и техники, на его борту смогут находиться до двух транспортно-десантных вертолетов и до десяти штурмовых катеров. Кроме того, корабль оснастят шестью десантными катерами. Скорость полного хода — 18 узлов (около 33 км/ч), экипаж — 120 человек.

«Ламантин» со сроком службы свыше 50 лет проектируется для базирования авиагруппы до 60 самолетов, включая тяжелые и легкие истребители и десяти беспилотников. Авианосец оснащен трамплином, двумя электромагнитными катапультами и четырьмя аэрофинишерами. Скорость его полного хода — 30 узлов (около 55,5 км/ч), экипаж — 2,8 тыс. человек.

Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) проходит с 10 по 14 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо» по распоряжению российского правительства. Его посетят 49 делегаций из 35 государств. Всего на салоне зарегистрированы 353 участника, в том числе 28 иностранных компаний.