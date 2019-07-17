Синоптики спрогнозировали потепление в Москве к выходным

Теплая погода сменит дожди и грозы в столице в грядущие выходные, 20 и 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра Геннадия Елисеева.

«С пятницы циклон будет уходить, погода начнет улучшаться», — рассказал он. По его словам, в пятницу ожидается облачность с прояснениями при небольшом дожде. Температура воздуха прогреется до 21 градуса.

«В субботу мы ожидаем хорошую, хотя и не жаркую погоду, кратковременный дождь может быть лишь местами», — отметил Елисеев. В субботу, как отметил синоптик, днем ожидается до 25 градусов.

В воскресенье, 21 июля, будет еще теплее — до 26 градусов. При этом в последний день недели дождей в Москве не будет, заключил он.