Опрос показал улучшение отношения россиян к Украине

Треть россиян стали лучше относиться к Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Согласно исследованию, в мае 37% респондентов сообщили о позитивном отношении к Украине, в феврале этот показатель был на уровне 34%. Негативно к Киеву относятся 49% россиян, в феврале — 56%.

Уменьшилось количество граждан, хорошо относящихся к США: 31% в мае против 34% в феврале. Отрицательное мнение высказали 52% россиян (в феврале — 56%).

38% россиян заявили, что хорошо относятся к Евросоюзу. В феврале их было на несколько процентов больше — 42%. При этом ненамного снизилось число тех, кто негативно воспринимает ЕС: 44% в мае вместо 45% в феврале.

Большинство россиян (84%) заявили о хорошем отношении к Белоруссии, негативно к этой стране относятся только 8% опрошенных.